Через ініціативу знесення пам'ятника російській імператриці Катерині II в Одесі в Росії посипалися погрози
Зокрема, член комітету Ради Федерації з міжнародних справ, сенатор від Криму Сергій Цеков пригрозив українській владі у разі знесення пам'ятника російській імператриці Катерині II в Одесі, також відмовитися від своїх південних регіонів.
Таку заяву він зробив для російських пропагандистських ресурсів, передає Replyua.
"Подібна війна з пам'ятниками — це війна аж ніяк не з минулим, а приклад особистісної деградації і культурного зубожіння. Якщо Україні так не терпиться знести пам'ятник Катерині II, то слідом їм варто відмовитися від південних областей на користь Росії. Це буде правильно і справедливо. Саме завдяки Катерині II Україна отримала сучасні причорноморські землі, колись іменовані Новоросією", - сказав Цеков.
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За його словами, "землі майбутньої Новоросії", куди в тому числі увійшли сучасні Одеська, Миколаївська, Херсонська, Дніпропетровська і Запорізька області України, були приєднані до Російської імперії в результаті російсько-турецьких воєн.
Сенатор вказує на те, що в Києві про цю історичну подію чомусь весь час замовчують і цілеспрямовано змінюють історію. Таким чином він натякає, що всі ці області повинні приєднатися до РФ.
Нагадаємо, що Катерину II хочуть знести в центрі Одеси, люди оточили пам'ятник.
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