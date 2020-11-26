Світ повернеться в більш-менш стабільний стан вже в наступному році, деякі країни ослабнуть, а хтось - посилиться

Політичний аналітик Валерій Соловей в інтерв'ю "Politeka Online" розповів про те, чи буде світ таким, яким він був до карантину і пандемії, а також про те, які країни будуть слабкими, а які - сильними (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"У мене немає сумнівів, що світ повернеться в більш-менш стабільний стан в наступному році. Що стосується головного процесу 20-го року, пандемії, яка проявила слабкі місця світоустрою, одночасно показала сильні сторони деяких країн. Несподіваний виклик завжди викликає хаос і дизорганізацію", - зазначив Валерій Соловей.

За словами Валерія, у світі є такі сильні країни, які змогли своєчасно відреагувати на пандемію і відповісти цьому хаосу. Соловей вважає, що порядок у світі не зміниться, а люди залишаться такими ж. Теж саме стосується і природи, яка залишиться такою ж, як і до карантину.

"Ми швидше за все повернемося, Бог дасть, будемо живі і здорові, в кінці наступного року до нашого проведення часу, до наших звичок, які переважали до 20-го року", - вважає Валерій Соловей.

Також Соловей пояснив, чи залишаться сильними ті країни, які вважалися досить сильними до настання пандемії і масового карантину. Крім того, Соловей назвав країну, яка буде поступово слабшати.

"Росія буде слабшати в силу внутрішніх причин, буде посилюватися Німеччина. В цілому, все залишиться таким, яким і було, тому що геополітичні зміни – це завжди процес, а не якийсь разовий акт", - підкреслив Валерій Соловей.

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