Тіла померлих лежать і в коридорах, і в палатах...

В одній з українських лікарень лікарі не встигають виносити з палат тіла померлих від коронавірусу

Так, в одеській лікарні №5, де лікують пацієнтів з коронавірусом, не вистачає кисню, від чого люди вмирають, а їх тіла лежать в палатах разом з живими.

Така ситуація виникла через величезну заповненість медзакладу, в якому катастрофічна нестача обладнання, повідомляє ТСН (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).

Волонтери в цьому медзакладі зробили фото, на яких тіла померлих пацієнтів лежать прямо в палатах і коридорах. За словами киянина Івана Кудрявського, ці люди померли не в реанімації, а просто у відділенні, куди їх доставили.

"Фото дуже жахливі, люди померли від коронавірусу не в реанімації, а просто у відділенні, куди їх доставили. Мене найбільше налякало те, що говориться ніби система медицини у нас готова до пандемії. Я вам скажу, що це брехня", – зазначив киянин Іван Кудрявський.

Він розповів, що батьків госпіталізували у важкому стані, проте в лікарні не знайшлося обладнання для їх порятунку. Чоловік звертався до волонтерів за допомогою.

"Не вистачає кисню, ми привозимо його в стаціонар. Там помирають люди", - пояснила керівник благодійного фонду" Корпорація монстрів" Катерина Ножевнікова.

У лікарні підтвердили, що фото дійсно справжні. Також розповіли, що після відкриття як сортувальний медзаклад вже за два дні повністю заповнили нове коронавірусне відділення на 90 ліжок. Медперсоналу не вистачає, тому навіть мертвих не встигали забирати із загальної палати.

"Навантаження божевільне, є такі випадки, коли помирають кілька пацієнтів, тому не завжди встигається це вчасно зробити", - розповіла заступник директора з медичних питань лікарні №5 Людмила Бірюкова.

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