Зараз українці отримують найбільші дози збудника вірусу

Саме в осінньо-зимовий період кількість пацієнтів з важкою формою коронавірусу росте та їх стає все більше. Це видно і за статистикою захворюваності в Україні.

Лікар-інфекціоніст Ольга Голубовська пояснила в інтерв'ю для УНН, чому взимку хворіти коронавірусом небезпечніше.

За її словами, Україна сьогодні знаходиться в "осередку" поширення коранавірусної інфекції. Адже в осінньо-зимовий сезон коронавірусна інфекція поширюється стрімкіше. При цьому хвороба також носить більш складний характер.

"Зараз його сезон. Вірус більш агресивний. Ми отримуємо найбільші дози його збудника. І саме через це зростає кількість важких форм", – пояснила медик.

Вона зазначила, що навесні і влітку перебіг вірусу буде пом'якшуватися, наприклад, як під час минулого літнього сезону.

Нагадаємо, станом на ранок четверга, 3 грудня, в Україні офіційно підтверджено 772 760 випадків коронавірусної інфекції. З них 14 496 – виявлено лише за минулу добу.

Від китайського вірусу в Україні померли вже 12 960 осіб (+243 за добу), а 384 426 пацієнтів (+15 372 за добу) повністю побороли хворобу.

Нагадаємо, китайський вірус погубив сім'ю українського депутата, двоє дітей залишилися сиротами.

Як повідомляла Politeka, ситуація в українських лікарнях погіршується з кожним днем, лікарі безсилі.

Також Politeka писала, що вірус забрав життя подружжя на Київщині, пішли з різницею в кілька днів.