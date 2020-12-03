Зараз українці отримують найбільші дози збудника вірусу
Саме в осінньо-зимовий період кількість пацієнтів з важкою формою коронавірусу росте та їх стає все більше. Це видно і за статистикою захворюваності в Україні.
Лікар-інфекціоніст Ольга Голубовська пояснила в інтерв'ю для УНН, чому взимку хворіти коронавірусом небезпечніше.
За її словами, Україна сьогодні знаходиться в "осередку" поширення коранавірусної інфекції. Адже в осінньо-зимовий сезон коронавірусна інфекція поширюється стрімкіше. При цьому хвороба також носить більш складний характер.
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"Зараз його сезон. Вірус більш агресивний. Ми отримуємо найбільші дози його збудника. І саме через це зростає кількість важких форм", – пояснила медик.
Вона зазначила, що навесні і влітку перебіг вірусу буде пом'якшуватися, наприклад, як під час минулого літнього сезону.
Нагадаємо, станом на ранок четверга, 3 грудня, в Україні офіційно підтверджено 772 760 випадків коронавірусної інфекції. З них 14 496 – виявлено лише за минулу добу.
Від китайського вірусу в Україні померли вже 12 960 осіб (+243 за добу), а 384 426 пацієнтів (+15 372 за добу) повністю побороли хворобу.
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