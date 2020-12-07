7 грудня вшановують пам'ять великомучениці Катерини
Свята була покровителькою наречених і шлюбу. У цей день часто проводилися різні ворожіння і зустрічі для знайомства з хлопцями.
У цей день молодим дівчатам, які мріють знайти гідного чоловіка і вийти заміж треба молитися святій Катерині.
А ось хлопцям в цей день потрібно постити і щиро молитися, щоб Бог дав їм працьовиту і не ледачу дружину.
Що не можна робити 7 грудня
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- Перш за все, вам потрібно уникати далеких подорожей - постарайтеся відкласти поїздку на інший день.
- Сварки і в цей день до добра не доведуть, тому постарайтеся бути більш доброзичливими і уникайте конфліктів.
- Не бажано танцювати і влаштовувати галасливі вечірки, а на святковому столі варто утриматися від страв з м'яса і молочних продуктів.
- Варто відмовитися від фізичної роботи, включаючи прання, прибирання, ремонт, рукоділля.
- Вагітні жінки повинні поберегтися і більше відпочивати. За народними повір'ями, це полегшить пологи.
- У День Катерини не розпалюють багаття або камін. Існувало повір'я: не можна топити піч, щоб "життя не задимилася".
Раніше ми повідомляли, що напередодні одного з зимових свят на Землю обрушиться потужна магнітна буря, яка може вплинути на самопочуття багатьох людей.
Один з найсильніших ударів з космосу цього року очікується в день Святого Миколая.
Експерти попереджають, що магнітні коливання будуть досить сильними для того, щоб їх вплив відчули навіть люди, не схильні до метеочутливості.
Нагадаємо, магнітні бурі завдадуть удару по українцям у грудні: найнебезпечніші дати і що не можна робити.
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