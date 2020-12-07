7 грудня вшановують пам'ять великомучениці Катерини

Свята була покровителькою наречених і шлюбу. У цей день часто проводилися різні ворожіння і зустрічі для знайомства з хлопцями.

У цей день молодим дівчатам, які мріють знайти гідного чоловіка і вийти заміж треба молитися святій Катерині.

А ось хлопцям в цей день потрібно постити і щиро молитися, щоб Бог дав їм працьовиту і не ледачу дружину.

Що не можна робити 7 грудня

Перш за все, вам потрібно уникати далеких подорожей - постарайтеся відкласти поїздку на інший день.

Сварки і в цей день до добра не доведуть, тому постарайтеся бути більш доброзичливими і уникайте конфліктів.

Не бажано танцювати і влаштовувати галасливі вечірки, а на святковому столі варто утриматися від страв з м'яса і молочних продуктів.

Варто відмовитися від фізичної роботи, включаючи прання, прибирання, ремонт, рукоділля.

Вагітні жінки повинні поберегтися і більше відпочивати. За народними повір'ями, це полегшить пологи.

У День Катерини не розпалюють багаття або камін. Існувало повір'я: не можна топити піч, щоб "життя не задимилася".

Раніше ми повідомляли, що напередодні одного з зимових свят на Землю обрушиться потужна магнітна буря, яка може вплинути на самопочуття багатьох людей.

Один з найсильніших ударів з космосу цього року очікується в день Святого Миколая.

Експерти попереджають, що магнітні коливання будуть досить сильними для того, щоб їх вплив відчули навіть люди, не схильні до метеочутливості.