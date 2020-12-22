У той час як прості українці живуть у злиднях, а більшість підприємств розкрадені, певна категорія пристосуванців продовжує загрібати гроші
Про це розповів у новому випуску програми «недобрий вечір» її ведучий Ігор Лесєв.
Він звернув увагу на те, що державні управлінці в Україні навіть після відходу з високих посад не переходять у приватний бізнес, адже там, за словами ведучого, вони не потрібні.
Ведучий звернув увагу на жалюгідний стан, в якому опинилася Україна.
"У країні, де у людей урізається взагалі вся соціалка – не індексуються пенсії, скорочуються субсидії, не ростуть 6 років допомоги на дітей. Мільйони людей в наш час не можуть собі дозволити накрити просто гідний святковий стіл. Це реалії нашої України", - розповів ведучий.
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Однак, Лесєв зазначає, що в цих реаліях живуть не всі.
"У цій же Україні живуть пристосуванці. І зауважте одну закономірність - вони смокчуть тільки з нашого бюджету. У приватному бізнесі вони нікому не потрібні. Тому що вони вміють робити тільки дві речі – надувати щоки і красти", - заявив ведучий.
Він додав, що такі люди на життя не скаржаться.
"І все начебто у хлопців на мазі", - додав ведучий.
Він також розповів, що в Україні тендери використовуються для відмивання грошей, а зовсім не для пошуку найвигіднішого вирішення поставлених завдань. Ведучий підкреслив, що це одна із серйозних проблем для вітчизняних держкомпаній.
Нагадавши, Лесєв розкрив головну небезпеку для ФОПів вже з 1 січня: "Країна отримає повне...".
Як повідомляла Politeka, Ігор Лесєв вказав Володимиру Зеленському на його помилки: "Так роблять тільки тупі і недорозвинені".
Також Politeka писала, що Ігор Лесєв розкрив плачевну правду про вибори в США і в Україні.