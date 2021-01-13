Кинули в річку і більше про нього не згадували

В Угорщині місцеві жителі виявили пляшку з листом 15-річної давності

Лист 15 років тому написала українка разом з сестрами і кинула в річку Тиса на Закарпатті. Люди не підозрювали, що автор листа вже доросла дівчина і почали збирати для неї іграшки та цукерки.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Автору листа Софії виповнилося вже 18 років, вона живе біля Львова і навчається в Польщі на маркетолога і менеджера. Записку в пляшці вона разом з сестрами кинула в річку Тиса в 2005 році.

"Добрий день, Мене звуть Соня, але всі звуть Ньоня. Мені 3 роки, я відпочиваю на Тисі. Хто знайшов-надсилайте подарунки за наступною адресою. Я буду чекати на відповідь та подарунки", - йдеться в листі.

Дівчина розповіла, що лист був написаний, коли вона з сім'єю їздила відпочивати на Тису. При цьому вона вже не пам'ятає, як писали цей лист її сестри, оскільки була маленькою. Після того як вони засунули його в пляшку і кинули в річку, то більше не згадували про нього.

"Це було влітку, коли ми їздили відпочивати на Тису, на базу. Навіть не пам'ятаю, як сестри писали, мабуть, побачили в якомусь фільмі, кинули в річку. Лист на моє ім'я. Ніколи з сестрами не згадували про це. Просто написали, хто знайде лист-надсилайте подарунки. Це був жарт, а виявився таким класним", - розповідає Софія.

Про те, що пляшку з листом знайшли в Угорщині Софія дізналася від почесного консула Угорщини у Львові, яка до неї приїхала.



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