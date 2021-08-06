Художній керівник театру-студії «Чорний квадрат», режисер Анатолій Нейолов у програмі «Головне питання з Борисом Бронштейном» розповів, чому театр рухається в бік знищення жанру.

«Останнім часом театр дуже чітко мігрував у бік знищення жанрів. Ми живемо в епоху постмодерну якусь. Ось у мене в театрі 109 вистав, і трагедій взагалі немає. Люди не хочуть купувати трагедію, не хочуть витрачати весь вечір, щоб прийти і пережити емоційний катарсис», - каже режисер.

Він підкреслює, що сьогодні люди хочуть свята.

«Але під виглядом свята можна обережно засунути лірику, душевність – це вже технологія. Як говорив Марк Захаров, відомий режисер, «глядач приходить до театру для того, щоб його душу зґвалтували, він відчув оргазм, і при цьому цього не помітити». Тобто в цьому тоді є якась відстороненість... Театр не має права травмувати. Тому зараз під виглядом легкої вистави глядачеві можна показати щось глибоке і важке», - сказав Нейолов.

Водночас режисер зазначив, що людям не потрібні чисті комедії. За його словами, людина залишається в якійсь порожнечі після того, як висміялася.

«Тому що коли сміх не пов'язаний з інтелектом – це залишає відчуття спустошення. А реальність у нас зараз трагікомічна », - резюмував художній керівник театру-студії «Чорний квадрат».

Як повідомляла Politeka, Лада Лузіна розповіла про свій псевдонім.

Також Politeka писала, що Єгорова розповіла, чому перестала з'являтися на телебаченні.