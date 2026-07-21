Глобальні тенденції можуть спричинит в тому числі дефіцит продуктів в Запоріжжі.

Дефіцит продуктів в Запоріжжі наразі не прогнозується, однак несприятливі погодні умови у провідних країнах-виробниках томатів уже впливають на світовий ринок і можуть позначитися на майбутніх цінах, повідомляє Politeka.net.

Аналітики повідомляють, що цьогоріч природні катаклізми скоротили очікувані обсяги врожаю. Посухи, тривалі зливи та різкі температурні коливання стали серйозним випробуванням для аграрного сектору, що зменшило пропозицію овочів на міжнародному рівні.

Експерти пояснюють, що у частині регіонів рослини постраждали від нестачі вологи, тоді як в інших фермери зіткнулися із затопленнями та поширенням грибкових захворювань. Саме ці чинники можуть спричинити подальше зростання вартості продукції.

Дефіцит продуктів в Запоріжжі поки не очікується. За попередніми оцінками, українські господарства мають зібрати врожай томатів приблизно на рівні минулого року, що дозволить забезпечити внутрішній попит без істотних перебоїв.

Економісти зазначають, що глобальні тенденції все ж можуть вплинути на роздрібний ринок. Якщо міжнародні поставки залишатимуться обмеженими, імпортні овочі поступово дорожчатимуть, а це може відобразитися й на цінниках у магазинах.

Фахівці наголошують, що аграрне виробництво дедалі більше залежить від кліматичних змін. Через це виробники активно впроваджують сучасні технології, які допомагають зменшити ризики та зберегти стабільність вирощування.

Подальша ситуація залежатиме від погодних умов, результатів нового сезону збору врожаю та стану світового продовольчого ринку.

Джерело: agroter

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