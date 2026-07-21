З'явилося попередження про планові та довготривалі графіки відключення світла в Одеській області на 22 липня, повідомляє Politeka.net.

Графіки відключення світла в Одеській області на 22 липня пов'язані з технічним обслуговуванням енергетичної інфраструктури, модернізацією обладнання та заходами, спрямованими на забезпечення стабільного електропостачання. На час виконання робіт частина споживачів залишиться без світла.

З метою підвищення надійності електропостачання та попередження аварій в електричних мережах, ДТЕК Одеські електромережі 22 липня буде проводити профілактичні роботи в селі Градениці Біляївської територіальної громади. У зв’язку з виконанням даних робіт з 8.00 до 17.00 години буде відключення електроенергії:

пров.1-й Шевченка

вул. Весела

вул. Шевченка

пров. 2-й Шевченка

За інформацією енергетиків, 22 липня з 08:00 до 19:00 години електропостачання тимчасово припинять у межах Куяльницька сільська об’єднана територіальна громада. Так, у зв’язку з виконанням даних робіт буде відключення електроенергії:

з 08:00 до 19:00 в селах Гонората та Глибочок (вул. Центральна);

з 09:00 до 12:00 в селах Дібрівка, Борщі, Гидерим (вул. Виноградна, Травнева, Незалежна), Малий Фонтан, Великий Фонтан, Миколаївка Перша (вул. Заводська) та Любомирка.

З метою підвищення надійності електропостачання та попередження аварій в електричних мережах, ДТЕК Одеські електромережі буде проводити профілактичні роботи. Так, з 08:00 до 17:00 планові ремонтні роботи проводитимуться в межах Роздільнянська територіальна громада. На цей період без електроенергії залишаться адреси:

село Калантаївка

село Поташенкове вулиця Космонавтів — 16, 44.

Джерело: Куяльницька сільська об’єднана територіальна громада

Джерело: Біляївська міська рада

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