З'явилося попередження про планові та довготривалі графіки відключення світла в Одеській області на 22 липня, повідомляє Politeka.net.
Графіки відключення світла в Одеській області на 22 липня пов'язані з технічним обслуговуванням енергетичної інфраструктури, модернізацією обладнання та заходами, спрямованими на забезпечення стабільного електропостачання. На час виконання робіт частина споживачів залишиться без світла.
З метою підвищення надійності електропостачання та попередження аварій в електричних мережах, ДТЕК Одеські електромережі 22 липня буде проводити профілактичні роботи в селі Градениці Біляївської територіальної громади. У зв’язку з виконанням даних робіт з 8.00 до 17.00 години буде відключення електроенергії:
- пров.1-й Шевченка
- вул. Весела
- вул. Шевченка
- пров. 2-й Шевченка
За інформацією енергетиків, 22 липня з 08:00 до 19:00 години електропостачання тимчасово припинять у межах Куяльницька сільська об’єднана територіальна громада. Так, у зв’язку з виконанням даних робіт буде відключення електроенергії:
- з 08:00 до 19:00 в селах Гонората та Глибочок (вул. Центральна);
- з 09:00 до 12:00 в селах Дібрівка, Борщі, Гидерим (вул. Виноградна, Травнева, Незалежна), Малий Фонтан, Великий Фонтан, Миколаївка Перша (вул. Заводська) та Любомирка.
З метою підвищення надійності електропостачання та попередження аварій в електричних мережах, ДТЕК Одеські електромережі буде проводити профілактичні роботи. Так, з 08:00 до 17:00 планові ремонтні роботи проводитимуться в межах Роздільнянська територіальна громада. На цей період без електроенергії залишаться адреси:
- село Калантаївка
- село Поташенкове вулиця Космонавтів — 16, 44.
Джерело: Куяльницька сільська об’єднана територіальна громада
Джерело: Біляївська міська рада
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