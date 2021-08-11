На жаль, ніхто не застрахований від того, що рано чи пізно підроблені гроші виявляться у вашому гаманці

В Україні купити фальшиві 50 копійок можна за допомогою десятків Telegram-каналів. Їх купити може навіть дитина. Після цього від підробок позбавляються в магазинах, громадському транспорті і навіть в супермаркетах.

Як повідомляє РБК в Україні розпізнати фальшиві гроші можливо.

50 копійок 1994 року - так званий "ромб". Відмінна риса - в першій грона чотири ягоди у формі ромба. 50 копійок 1994-го з імітацією штампу 1бак (чотирьох ягідник). Вважається фальшивою, так як в 1994-му не було чотирьохгранного ягідника.

50 копійок 1992 року - один з найцікавіших фальшаків, так званий "грубий". Відмінності видно явні одразу: грубі краї і малюнок.

Такі "фальшаки", насправді, для пересічних українців майже нічого не значать. Тобто, ви можете навіть не помічати, що у вашому гаманці - фальшиві монети. Та й в магазині у вас з імовірністю 99,9% приймуть їх.

Щоб не отримати такі монети разом зі здачею, експерти радять не платити грошима великого номіналу і намагатися переходити на розрахунки карткою.

Нагадаємо, що українців залишають без грошей новим способом, в ПриватБанку розповіли про небезпеку.

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