Подивитися військовий парад у Києві з'їхалися тисячі людей
У мережі з'явилося фото на якому видно, що дорослі люди і діти, які бажають побачити парад до Дня Незалежності, навіть забралися високо на ворота і паркани.
"На вулиці Прорізній, яка прилягає до Хрещатика, справжнє стовпотворіння. А з іншого боку вулиці молодь підійнялася на ворота. Поліція нікого не знімає", - йдеться в повідомленні.
Особисте фото Пугачової і Галкіна з дітьми, зроблене в замку, злили в Мережу: "Це супер"
Над Москвою запустили прапор України, Алла Мазур оприлюднила дивовижні кадри: "Як не порадіти"
Особисте фото Пугачової і Галкіна з дітьми, зроблене в замку, злили в Мережу: "Це супер"
Зірка "Дизель шоу" потрапив під автобус, з'ясувалися подробиці: "Прокинувся, відкрив очі..."
Знайдено тіло екс-начальника Нацполіції: перші подробиці трагедії
До слова, вранці в київському метро була величезна кількість людей бажаючих потрапити на військовий парад на головній вулиці столиці.
Людей "червоній" гілці метро дуже багато. Відомо, що інтервал руху поїздів становить три хвилини.
Крім того, станція "Театральна" була закрита на вхід.
"У зв'язку з тим, що в столичному метро зі зрозумілих причин закритий перехід зі станції «Хрещатик» на «Майдан Незалежності» - на станції з сусіднім переходом, метро «Театральна», - дуже велике скупчення людей. Багато хто добирається на парад", - пишуть в мережі.
Раніше повідомлялося, які гонорари отримають Могилевська, DZIDZIO на концерті до Дня Незалежності
Також, Нацбанк вводить нові 5 гривень, як вони виглядають і в чому їх особливість
Politeka розповідала, що організатори концерту до Дня Незалежності C Могилевською, Винником і Ротару підігріли інтригу