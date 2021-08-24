Подивитися військовий парад у Києві з'їхалися тисячі людей

У мережі з'явилося фото на якому видно, що дорослі люди і діти, які бажають побачити парад до Дня Незалежності, навіть забралися високо на ворота і паркани.

"На вулиці Прорізній, яка прилягає до Хрещатика, справжнє стовпотворіння. А з іншого боку вулиці молодь підійнялася на ворота. Поліція нікого не знімає", - йдеться в повідомленні.

До слова, вранці в київському метро була величезна кількість людей бажаючих потрапити на військовий парад на головній вулиці столиці.

Людей "червоній" гілці метро дуже багато. Відомо, що інтервал руху поїздів становить три хвилини.

Крім того, станція "Театральна" була закрита на вхід.

"У зв'язку з тим, що в столичному метро зі зрозумілих причин закритий перехід зі станції «Хрещатик» на «Майдан Незалежності» - на станції з сусіднім переходом, метро «Театральна», - дуже велике скупчення людей. Багато хто добирається на парад", - пишуть в мережі.

Раніше повідомлялося, які гонорари отримають Могилевська, DZIDZIO на концерті до Дня Незалежності

Також, Нацбанк вводить нові 5 гривень, як вони виглядають і в чому їх особливість

Politeka розповідала, що організатори концерту до Дня Незалежності C Могилевською, Винником і Ротару підігріли інтригу