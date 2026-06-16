Безкоштовне житло для ВПО в Вінницькій області розглядається як тимчасове рішення для людей, готових поєднувати проживання з доглядом за господарством.

Безкоштовне житло для ВПО в Вінницькій області пропонують власники приватних садиб у містах і селах регіону, надаючи переселенцям варіанти тривалого проживання з умовою догляду за майном та виконання побутових завдань, передає Politeka.

У Жмеринському районі, зокрема в селі Потоки, доступний будинок із кількома кімнатами та присадибною територією. Об’єкт не під’єднаний до газопостачання й центрального водогону, однак має криницю, пічне опалення, господарські споруди та сад. Від мешканців очікують підтримання порядку та щоденних господарських справ.

Ще один варіант розташований у Гонорівці Ямпільського району. Там пропонують помешкання з кількома кімнатами, пічним обігрівом і земельною ділянкою. Пропозиція розрахована на сім’ї, здатні самостійно організувати побут у сільському середовищі з базовими умовами.

У місті Вінниця доступна окрема кімната в цегляній будівлі. Проживання передбачене для літньої жінки або подружжя пенсійного віку. Є водопостачання, пічне опалення, невелика ділянка поруч, санвузол винесений у двір.

У такому форматі Безкоштовне житло для ВПО в Вінницькій області розглядається як тимчасове рішення для людей, готових поєднувати проживання з доглядом за господарством.

Подібні ініціативи демонструють взаємодію між власниками нерухомості та переселенцями, де домовленості базуються на спільному побуті без орендної плати.

Окремо варто зазначити, що попит на такі варіанти зберігається стабільним, особливо серед сімей, які шукають довгострокове поселення з мінімальними витратами.

Джерело: Допомагай

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