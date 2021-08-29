До 31 серпня власники великих квартир і приватних будинків повинні заплатити податок

Як передає Politeka.net з посиланням на "РБК-Україна", у разі несплати податку до 31 Серпня українцям загрожують серйозні штрафи.

Відзначається, що, відповідно до закону, власники квартир площею понад 60 кв.м і власники будинків площею понад 120 кв. м повинні щорічно платити податок за кожен «зайвий» квадратний метр. Якщо цього не зробити вчасно, вже у вересні сума податку зросте. Крім цього, будуть нараховуватися штрафи - 5% від суми за перший місяць і 10% в наступні місяці прострочення.

Відомо, що платіжки з сумою, яку повинен сплатити власник квартири, розсилали українцям до 1 липня. На оплату рахунку дається два місяці, після чого нараховується пеня. Сума податку розраховується з урахуванням мінімальної зарплати. Згідно із законом, податок не повинен перевищувати 1,5% від мінімальної зарплати. Так, наприклад, в 2021 році вища сума склала 70,8 гривень за метр, але місцева влада може зменшити її на свій розсуд.

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