У жовтні 31 день і одинадцять з них українці відпочиватимуть
У наступному осінньому місяці громадян чекають довгі святкові вихідні, пов'язані З Днем захисника і захисниць України, який відзначається 14 жовтня. За календарем, цей день випадає на четвер, отже було вирішено зробити і п'ятницю, 15 жовтня, теж вихідним. Відпрацювати цей день українцям доведеться наступної суботи.
Крім того, попередній день, середа 13 жовтня, оголошений коротким днем, тобто робота закінчується на годину раніше.
Зазначимо, також 14 жовтня в Україні відзначають велике православне свято Покрови Пресвятої Богородиці, яка була покровителькою для запорізьких козаків. Нових старшин зазвичай обирали саме в цей день. Так що 14 жовтня ще й День українського козацтва.
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Серед інших свят, що відзначаються в жовтні, правда, без офіційних вихідних:
- 1 жовтня - Міжнародний день літніх людей
- 3 жовтня - День працівників освіти
- 28 жовтня - День визволення України від фашистських загарбників
- 31 жовтня - День автомобіліста і дорожника
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