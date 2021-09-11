У жовтні 31 день і одинадцять з них українці відпочиватимуть

У наступному осінньому місяці громадян чекають довгі святкові вихідні, пов'язані З Днем захисника і захисниць України, який відзначається 14 жовтня. За календарем, цей день випадає на четвер, отже було вирішено зробити і п'ятницю, 15 жовтня, теж вихідним. Відпрацювати цей день українцям доведеться наступної суботи.

Крім того, попередній день, середа 13 жовтня, оголошений коротким днем, тобто робота закінчується на годину раніше.

Зазначимо, також 14 жовтня в Україні відзначають велике православне свято Покрови Пресвятої Богородиці, яка була покровителькою для запорізьких козаків. Нових старшин зазвичай обирали саме в цей день. Так що 14 жовтня ще й День українського козацтва.

Серед інших свят, що відзначаються в жовтні, правда, без офіційних вихідних:

1 жовтня - Міжнародний день літніх людей

3 жовтня - День працівників освіти

28 жовтня - День визволення України від фашистських загарбників

31 жовтня - День автомобіліста і дорожника

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