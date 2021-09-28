Українців чекає відразу кілька етапів підвищення пенсій найближчим часом

Зокрема, вже з жовтня мінімальний розмір виплат для пенсіонерів старше 70 років буде збільшено, розповіла на прес-конференції Міністр соціальної політики Марина Лазебна. Вона уточнила, що наступне підвищення пенсії чекає українських пенсіонерів у 2022 році.

"Наступного року пенсійна виплата для людини віком від 70 років при повному стажі не буде меншою, ніж 3 тисячі гривень», - розповіла міністр.

Крім того, з наступного року щомісячні доплати отримуватимуть не тільки пенсіонери у віці від 70 до 75 років, а й жінки, що виходять на пенсію в 60 років. У Державному бюджеті на це вже виділена окрема сума грошей.

Ще одне підвищення пенсій відбудеться вже з 1 грудня цього року. Так, суму виплат для українців перерахують з урахуванням зростання прожиткового мінімуму. Таким чином, мінімальна пенсія замість 1854 грн складе 1934 грн. Для пенсіонерів старше 65 років зі стажем більше 30 років для жінок і більше 35 років для чоловіків розмір мінімальної пенсії досягне 2600 грн.

Нагадаємо, підвищення зарплат на тисячу гривень: у Мінфіні пояснили, коли чекати.

Як повідомляла Politeka, нові доплати і масовий перерахунок пенсій: в ПФУ нагадали про плани.

Також Politeka писала, що пенсії збільшили в три рази, але пощастило не всім, важливі деталі.