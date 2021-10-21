Погода піднесе українцям справжній сюрприз, давши насолодитися теплим сонцем і високою температурою напередодні серйозних морозів і неприємних дощів.

Як повідомляє Politeka.net, в Укргідрометцентрі порадували прогнозом на найближчі два дні. В Україну нарешті нагряне обіцяне "бабине літо" з відсутністю опадів і високою температурою. Погода буде по-літньому теплою, що дозволить українцям насолодитися справжньою «золотою осінню».

Найтепліше буде на півдні і в західних областях, хоча і в інших регіонах погода буде радувати. У південних областях очікується 16-19 градусів, а на Заході – 17-19 вище нуля. Найтепліше буде в Чернівецькій області - там стовпчики термометра прогріються до 20 градусів.

У центрі та східних областях очікується близько 15-17 градусів.

Варто відзначити, що "бабине літо" затримається в Україні на кілька днів. Правда, пощастить не всім регіонам. У п'ятницю в південних, східних і центральних областях буде ще тепліше, а ось на Заході похолодає до 10-14 градусів.

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