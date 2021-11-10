Невиплачені пенсії українцям з окупованих територій становлять суму понад 5 мільярдів гривень, в уряді пояснили, що відбувається.

Про це повідомила віце-прем'єр-міністр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук в інтерв'ю телеканалу"Дім".

"Зараз же заблоковані виплати боргів всім пенсіонерам, які там проживають. І ми розуміємо, що цей борг накопичується. По цих особах за ці роки залишки становлять 5,32 млрд грн. Це дуже багато", - сказала вона.

Що стосується того, що з 1 січня 2022 року державний "Ощадбанк" не має наміру автоматично продовжувати карти внутрішніх переселенців з вичерпаним терміном дії, в уряді обіцяли вплинути на ситуацію.

"Можливо, ми пролонгуємо, тому що зараз люди не можуть приїхати через COVID-обмеження, з інших причин",-зазначила Верещук.

Вона зазначила, що є інформація про "зловживання ситуацією". Зокрема, повідомляється, що платіжні картки забирали у людей там або віддавали тільки частину коштів, а інші гроші йшли на фінансування тероризму. Тому зараз з цим розбираються спецслужби. Але стверджується, що люди отримають свої гроші, тільки трохи пізніше.

Нагадаємо, 9 листопада повідомлялося, що правоохоронці викрили аферу в Донецькій області на шахрайстві у великих розмірах, з використанням підроблених документів.

За рік учасники схеми погодили понад 50 підроблених документів і отримали гроші з держбюджету, які розподілили між собою. За попередніми даними, вони привласнювали в середньому 400 тис. грн. в місяць.

Схему налагодив житель Костянтинівки та посадові особи Головного управління Пенсійного фонду в Донецькій області, міське відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування в Донецькій області, управління соціального захисту населення міської ради та філії – Донецького обласного управління акціонерного товариства "Державний ощадний банк України".

Нагадаємо, що підвищення пенсій в 12 етапів: у Мінсоцполітики розповіли, кому в першу чергу і на скільки

Як повідомляла Politeka, пенсію в 2022 році отримають не всі, вступили в силу нові правила: кому не покладені виплати

Також Politeka писала, що пенсії для деяких українців піднімуть з 1 січня, хто отримає: «не менше 7800 грн»