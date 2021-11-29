В Україні з грудня 2022 року зросте мінімальний і максимальний розмір єдиного соцвнеску з зарплат, а єдиний податок збільшиться з 1 січня 2022 року.

Про це йдеться в ст. 7 закон про державний бюджет.

Пов'язано це зі зростанням мінімальної зарплати, яка з 1 грудня складе 6500 гривень на місяць.

Зокрема, мінімальний розмір ЄСВ вже з 1 грудня становитиме 1430 грн (6500 х 22%). Відповідно зміниться і максимальна сума страхового внеску і складе з наступного місяця 21 450 гривень. Тобто, максимальна величина бази нарахування ЄСВ буде 97 500 гривень-15 розмірів мінімальної заробітної плати.

Згідно держбюджет на 2022 рік, підприємці першої групи з 1 січня 2022 року сплачуватимуть єдиний податок у розмірі 248 гривень на місяць. Для підприємців другої групи Єдиний податок сягне 1300 гривень на місяць, а для підприємців третьої групи ставка єдиного податку дорівнюватиме 5% від доходу або 3% від доходу +ПДВ.

Крім того, з 1 січня 2022 року всі фізособи-підприємці, крім тих, хто перебуває на першій групі єдиного податку (немає найнятих співробітників і до 1 млн грн виручки), повинні будуть встановити реєстратори розрахункових операцій.

Нагадаємо, грошова допомога українцям з 1 січня, хто може розраховувати: "не менше 7800 гривень"

Як повідомляла Politeka, зростання мінімальної зарплати з 1 грудня: на скільки і коли наступне підвищення

Також Politeka писала, що українцям без вищої освіти платять 30 тисяч на місяць: список перспективних професій