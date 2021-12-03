Економічний паспорт українця може з'явитися вже в 2023-му році. Завдяки цій ініціативі, діти, народжені в Україні, отримуватимуть власні кошти на рахунки від рентних платежів.

Сума виплат може досягти 10 тисяч доларів і більше. Відповідний законопроект повинні внести в Раду до 10 грудня, передає ТСН з посиланням на голову Комітету з питань фінансів Данила Гетманцева.

Так, по досягненню повноліття дитина зможе отримати приблизно від 10 до 20 тисяч доларів (у разі сприятливої ситуації в країні).

Кошти, які обіцяють виплачувати дітям в Україні по досягненню ними повноліття, можуть використовуватися державою як облігації внутрішньої позики.

Витратити ці гроші можна буде на освіту (тільки в Україні), придбання власного житла або переказати кошти на власний пенсійний рахунок.

Скористатися накопиченнями зможуть повнолітні, які проживали 5 останніх років в Україні.

Припускають, що таку можливість даватимуть дітям, які народилися з 2019 року. Це питання ще остаточно не вирішене.

Економічний паспорт українця не встигнуть внести в проект бюджету на 2022 рік. Тому в законопроекті прописали, що він діятиме не з 2022 року, а з 2023-го.

Користувачі активно обговорюють ноухау:

"а народжені до 2019 року "якісь не такі"?"

"Інформаційне вкидання, пшик, пустушка!"

")) на той час цими накопиченнями можна буде оплатити тільки перегляд в "дії" книжки-розмальовки від "кварталу - 2019"

"Це прямо Ельдорадо! Всім бабла!"

"А чим моя дитина гірша?"

"щось на зразок такого було і при СРСР"

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