В Україні посилили карантинні правила, зокрема, для невакцинованих громадян. Зміни вступили в силу з 6 грудня і торкнулися в основному жителів "жовтої" зони.

В прес-службі МОЗ повідомили, що тепер відвідувати громадські установи (кафе, ресторани, кінотеатри, спортзали тощо) в "жовтому" рівні епіднебезпеки зможуть тільки ті, хто отримав принаймні одну дозу щеплення проти COVID-19 і має відповідний документ: жовтий COVID-сертифікат або довідку форми о63-О.

Для роботи і відвідування громадських установ в "червоній" зоні підійде тільки документ про отримання повного курсу вакцинації, негативний тест або сертифікат про одужання.

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Також додані нові норми для "зеленого" рівня карантину. Тепер заборонені перевезення пасажирів у громадському транспорті (міському та внутрішньообласному) у кількості більшій, ніж кількість місць для сидіння та 50% місць для стояння. Ця норма також діятиме і в "жовтій" карантинній зоні.

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Робота банків, автозаправних станцій, ветеринарних магазинів, аптек і всіх продовольчих магазинів в "жовтому" і "червоному" рівні не обмежується, проте обов'язково дотримуватися протиепідемічних правил: носіння маски і дотримання дистанції 1,5 метра.

Крім того, скорочено термін дії жовтих COVID -сертифікатів - зі 120 до 30 діб.

Українці обговорюють у Мережі нововведення:

"При тому що кількість захворювань знизилася. Про який карантин мова?"

"Все правильно. Співробітник ходить вже два місяці з чужим сертифікатом. Він доводив що ніхто його не зобов'яже показувати документи, які підтверджують його це сертифікат чи ні. Впевнений це не одиничний випадок. Тепер зобов'язали"

"Ну-ну, подивимося до чого це призведе!!!"

"на якій підставі?!! тобто в парк погуляти, я повинна йти з документом?! або просто за хлібом і молоком..."

Нагадаємо, нові правила карантину в Україні з 6 грудня: "навіть за наявності COVID-сертифікатів, заборонено ... »

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