Про що треба знати

Пенсійний фонд України почав фінансування грудневих виплат. У відомстві розкрили, коли чекати пенсій.

Так, станом на 6 грудня ПФУ, згідно із затвердженим графіком, продовжує фінансування пенсій грудня, йдеться на сайті Фонду.

На пенсійні виплати за останню добу було спрямовано 6,3 млрд. грн. В цілому за грудень сума відправлених коштів склала вже 10,3 млрд. грн.

Гроші надійдуть у визначену кожному пенсіонеру дату виплати в установленому порядку, зазначено в повідомленні.

Крім того, в ПФУ затвердили показники середньої зарплати, які є базою для нарахування пенсійних виплат.

Показники середньої заробітної плати для обчислення пенсії у 2021 році: за липень — 12911 грн 88 коп.; за серпень — 12 397 грн 62 коп.; за вересень — 13 095 грн 82 коп.

Крім середньої зарплати, при розрахунку розміру пенсії враховуються також коефіцієнти страхового стажу та заробітної плати.

Таким чином, пенсіонери, які отримували менше середньої зарплати, можуть претендувати тільки на мінімальну пенсію. При цьому, максимальну пенсію в Україні отримує дуже малий відсоток пенсіонерів. Виплати у розмірі понад 10 тисяч гривень нараховано 471,6 тис. пенсіонерів (4,3% із загального числа).

З 1 грудня змінився розмір максимальної пенсії - його підвищили до 19340 гривень. Перерахунок зробили, тому що зріс прожитковий мінімум.

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