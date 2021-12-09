Кабмін оприлюднив новий консенсус-прогноз, що стосується постпандемічного розвитку України в наступні три роки.

В Мінекономіки спрогнозували, як протягом 2022, 2023 і 2024 рр. зростатимуть ціни, включаючи тарифи на житлово-комунальні послуги.

Згідно з прогнозом, тарифи на газ зростуть на:

20% (2022-й рік);

7,5% (2023-й рік);

10% (2024-й рік).

На гарячу воду та опалення:

16% (2022-й рік);

10% (2023-й рік)

7,5% (2024-й рік)

На електроенергію:

17,5% (2022-й рік);

10% (2023-й рік);

5% (2024-й рік).

Пізніше в Мінекономіки пояснили, звідкіля взялися ці "лякаючі " цифри. Зазначається, що це усереднені значення припущень ряду експертних і фінансових установ, які можуть не здійснитися. Зокрема, прогнози фахівців зі зростання цін в 2022 році не враховують цільові програми і конкретні дії уряду.

Наприклад, в жовтні експерти прогнозували, що в поточному 2021 році ціни на гарячу воду та опалення зростуть на 33%, а в реальності фактичне зростання склало лише 1,5%.

Тому цифри, які українці в підсумку побачать у своїх платіжках, залежать не тільки від прогнозів, а й від цільових програм і конкретних дій уряду, завданням якого, уточнюють в Мінекономіки, є стримування зростання цін на послуги ЖКГ для населення.

Додамо, у травні Кабмін схвалив офіційний прогноз щодо динаміки цін на 2022 рік, згідно з яким очікується, що зростання ціни на опалення буде на рівні 6%, на воду 11%, на електроенергію 0% та на газ 13%.

Нагадаємо, тарифи на комуналку зростатимуть хвилями: коли і на скільки збільшаться цифри в платіжках

Як повідомляла Politeka, підвищення штрафів і повернення боргів без суду: розкрилися плани Мінфіну, які торкнуться тисяч українців

Також Politeka писала, що ціни на газ та опалення злетять у 2022 році: оприлюднено прогноз тарифів на комуналку