Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на кадровий портал grc.ua на підставі аналізу вакансій, відкритих в регіонах у 2021 році.
Так, найвищі зарплати зафіксовані в Дніпровській, Харківській, Одеській та Львівській областях.
У Дніпровській області пропонували кращі зарплати у сфері IT. Спостерігалися вакансії від 2,8 тис. доларів до 5,5 тис. доларів.
Також, у Харківській області пропонували найбільше фахівцям у сфері IT. Протягом року пропонувалися вакансії від 5 500 тис.доларів.
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В Одеській області була відкрита вакансія технічного директора підприємства з зарплатою від 150 тис.грн, директору з розвитку в банківську сферу - пропонували від 2-4 тис. доларів. А також шукали директора з персоналу з щомісячною зарплатою від 70 тис. грн.
У Львівській області IT-фахівцям пропонували зарплату від 38 тис.грн до 80 тис. грн. Керівнику відділу продажів зі знанням англійської в рекламній компанії пропонували від 30 тис. грн до 60 тис.грн.
Також в області була відкрита вакансія менеджера з елітної нерухомості з щомісячною компенсацією від 32,4 тис. грн. до 86,5 тис.грн.
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