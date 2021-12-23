Відповідне рішення 22 грудня прийняла Нацкомісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, (НКРЕКП). Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на прес-службу "Київводоканалу".
Підвищення торкнеться 45 підприємств, що здійснюють водопостачання та водовідведення.
Централізоване водопостачання подорожчає на 2,82 грн - тариф складе 16,164 грн за куб.м з ПДВ. А водовідведення подорожчає на 2,184 грн - тариф буде 14,22 грн. В цілому подорожчання складе 5 грн.
Серед причин підвищення тарифів назвали збільшення витрат на електроенергію; збільшення витрат на теплоенергію; збільшенням витрат на природний газ; збільшенням витрат на податки і збори у зв'язку з підписанням президентом закону Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень.
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Таким чином, витрати середньостатистичної сім'ї з трьох осіб, що споживає в середньому 6,5 куб.м холодної води, піднімуться на 32,5 грн.
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