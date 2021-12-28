Не стало одного з відомих братів-близнюків Богданових (Богданофф), що прославилися на телебаченні, як ведучі, а також в Інтернеті через свою зовнішність.

Пішов з життя Григорій Богданов (Богданофф) - один з братів-близнюків, які займалися популяризацією науки. Про це повідомляє сайт Lemonde.

Ігор і Григорій Богданови, з російським корінням, прославилися на французькому телебаченні, ведучи науково-фантастичне шоу "Temps X", яке транслювалося з 1979 по 1987 роки.

Григорію Богданову було 72 роки, він помер у паризькій лікарні.

"Оточений любов'ю своєї родини і своїх близьких, Григорій Богданов мирно помер, щоб приєднатися до зірок», - написала його сім'я в заяві, відправленій його агентом.

Брати називали себе докторами фізико-математичних наук, проте за деякими даними, їх книга була плагіатом, наукові роботи з фізики складалися з набору безглуздих наукових термінів, і навіть їх дипломи були фейковими.

А в Інтернеті близнюки прославилися через свою зовнішність, фото з ними використовувалися в мемах, наприклад:

Примітно, що Богданови заперечували хірургічне втручання, а також хворобу, яку їм приписували - акромегалію. За словами братів, вони великі експериментатори, і використовували передові технології.

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