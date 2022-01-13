Про це повідомив у себе на ФБ-сторінці співзасновник Monobank Олег Гороховський. Він зазначив, що пост про шахрайство можна вважати офіційною заявою.

"У зв'язку з численними запитами, хочу застерегти клієнтів від втрати грошей. Ми не запускали ніяких платформ для заробітку грошей і казино. Ніяких! Будь ласка, не ведіться на цих аферистів", - заявив Гороховський.

За його словами проблемою вже займаються служба безпеки банку разом з правоохоронцями, "щоб зупинити діяльність цих шахраїв, які з'являються як гриби після дощу".

"Будь ласка, поділіться цією інформацією зі своїми друзями і знайомими", - підсумував банкір.

Крім того, Гороховський закликав бойкотувати "неприкриту крадіжку" логотипу банку, озвучивши, на його думку, "порушників" - monopizza, мопотаксі та морозиво Mono.

"Також не мають до нас ніякого відношення", - зазначив Горовховський.

Раніше ми розповідали, що шахраї можуть перехоплювати дані банківських карт навіть без відома їх власників. Хакери можуть отримати доступ до карт навіть просто перебуваючи в одній мережі Wi-Fi.

У поліції радять українцям не проводити банківські операції, коли їх гаджети підключені до публічної мережі.

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