Відповідні нововведення прописані в постанові Кабміну від 28 грудня 2021 р. № 1391, що набрав чинності 1 січня цього року.
Згідно з документом, тепер українським вчителям, викладачам та іншим працівникам навчальних закладів покладається доплата в розмірі 10% від зарплати за інші види діяльності на роботі. Уточнюється, що мова йде в тому числі про ведення вебсайтів шкіл, діловодства або бухгалтерського обліку.
Підкреслюється, що нарахування такої доплати буде обов'язковим.
У службі освітнього омбудсмена України уточнили, що ведення сайту навчального закладу – окремий вид діяльності, на який необхідно виділяти досить багато часу. У зв'язку з цим введення доплати за таку діяльність в службі омбудсмена порахували справедливим і своєчасним.
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Втім, у службі також зазначили, що у закладах освіти має з'явитися Посада ІТ-спеціаліста, адже, як і багато інших сфер, освіта продовжує рухатися у напрямку цифровізації.
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