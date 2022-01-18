Українцям, які бажають прищепити своїх дітей проти COVID-19, спростили вимоги - які саме і що тепер потрібно для вакцинації, пояснили в МОЗ.

Так, Міністерство охорони здоров'я України скасувало вимогу про обов'язкову наявність всіх "вікових" щеплень для вакцинації дітей від 12 років проти коронавірусу, повідомляє прес-служба відомства.

Тепер, для того, щоб вакцинувати дитину віком 12-17 років, батькам потрібно:

записати дитину в будь-який пункт або центр щеплення;

мати з собою свідоцтво про народження (для дітей 12-13 років) або паспорт та ідентифікаційний код (для дітей 14-17 років);

згода одного з батьків або опікуна - дітям 12-13 років.

Також у МОЗ нагадали, що вакциновані проти коронавірусу українці можуть згенерувати COVID-сертифікат і для дитини.

Раніше МОЗ рекомендувало прищеплювати проти коронавірусу дітей 12-17 років вакциною Comirnaty від Pfizer-BioNTech за умови наявності у них всіх обов'язкових "вікових" щеплень.

Тим часом, в Кабміні задумалися над тим, щоб розширити можливості програми "єПідтримка", а саме дозволити повністю вакцинованим дітям теж отримувати тисячу гривень. Міністерство науки і освіти запропонувало витрачати ці кошти на позашкільні заняття.

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