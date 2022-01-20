У четвер, 20 січня, обласна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій у Чернівецькій області прийняла рішення про старт дистанційного навчання у всіх школах регіону з 21 січня. Онлайн заняття вводять на два тижні, повідомляє прес-служба ЧОГА.
Відзначається, що вдатися до таких заходів змусив різкий стрибок захворюваності сезонними вірусними недугами і COVID-19.
У МОЗ, спираючись на статистику та аналіз вчених Національної академії наук України, заговорили про початок п'ятої хвилі коронавірусу в країні. Останні цифри це тільки підтверджують. Так, станом на ранок 20 січня за добу зафіксовано понад 18 тисяч нових випадків COVID-19. Таких цифр в Україні не було з листопада.
У Чернівецькій області, до речі, приріст хворих за добу склав 694 випадки. Найбільше нових хворих на Івано-Франківщині - 2777.
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Попередня хвиля коронавірусу спостерігалася в країні в жовтні. Тоді всі регіони опинилися в червоній зоні карантину і перебували там більше місяця.
На сьогодні, майже всі регіони поки ще перебувають у "жовтій"зоні, крім семи, що в "помаранчевій".
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Politeka розповідала, Україну накриває п'ята хвиля вірусу, таких цифр не було з листопада: нові дані