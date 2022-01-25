Протягом лютого планується запустити механізм, згідно з яким літні громадяни зможуть розраховуватися за послуги ЖКГ тисячею гривень за вакцинацію, отриманою в рамках "єПідтримки". Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час відеозвернення за результатами засідання РНБО.
Крім того, в найближчому майбутньому отримати "ковідну тисячу" зможуть і неповнолітні. Вакциновані підлітки віком від 14 до 18 років матимуть право витратити дані кошти не тільки на кафе та кінотеатри, а й на позашкільну освіту.
Також анонсована додаткова виплата від держави, пов'язана з вакцинацією. Крім "тисячі", українці зможуть отримати ще 500 гривень - за третю, бустерну дозу, яку можна робити через 6-9 місяців після другого щеплення.
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Нагадаємо, з 24 січня українцям старше 60 років дозволили витрачати свою "тисячу" на ліки - їм дається на це чотири місяці після отримання грошей. Придбати медикаменти можна безпосередньо в аптеках, де є термінал для оплати, або ж онлайн.
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