Програму "єПідтримка" значно розширили - так з 24 січня українці старше 60 років можуть купити за свою "тисячу" ліки в аптеці, але це ще не все.

Протягом лютого планується запустити механізм, згідно з яким літні громадяни зможуть розраховуватися за послуги ЖКГ тисячею гривень за вакцинацію, отриманою в рамках "єПідтримки". Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час відеозвернення за результатами засідання РНБО.

Крім того, в найближчому майбутньому отримати "ковідну тисячу" зможуть і неповнолітні. Вакциновані підлітки віком від 14 до 18 років матимуть право витратити дані кошти не тільки на кафе та кінотеатри, а й на позашкільну освіту.

Також анонсована додаткова виплата від держави, пов'язана з вакцинацією. Крім "тисячі", українці зможуть отримати ще 500 гривень - за третю, бустерну дозу, яку можна робити через 6-9 місяців після другого щеплення.

Нагадаємо, з 24 січня українцям старше 60 років дозволили витрачати свою "тисячу" на ліки - їм дається на це чотири місяці після отримання грошей. Придбати медикаменти можна безпосередньо в аптеках, де є термінал для оплати, або ж онлайн.

Нагадаємо, що українцям виплатять ще по 500 гривень за бустерну дозу: як її отримати

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