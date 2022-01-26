Про це передає Politeka.net з посиланням на "Sud.ua".
Згідно зі змінами в законі повинен не пізніше 1 березня 2022 року провести конкурс з призначення керуючого БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ. Це стосується тільки тих, хто досі не створив ОСББ/ОСББ (об'єднання СПІВВЛАСНИКІВ БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ/ об'єднання співвласників).
У Верховній Раді порадили жителям поквапитися, щоб потім не сталося так, що вони будуть незадоволені призначеною главою.
Заступник міністра розвитку громад і територій Наталія Хоцяновська повідомила, що прийняття цього закону є необхідним, щоб завершити реформу.
Станом на 1 жовтня 2022-го року майже 48 тисяч багатоквартирних будинків живуть за минулим законодавством.
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Нагадавши, українців очікують скорочення соціальних відпусток. У Міністерстві економіки опублікували відповідний законопроект.
Термін додаткової відпустки на дітей планують урізати з 10 до 7 днів на рік. Зазначимо, що цю відпустку не можна буде перенести на наступний рік і нею можуть скористатися батьки дитини одночасно. Хоча раніше ним міг скористатися тільки один з батьків.
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