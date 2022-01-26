25 січня у Верховній Раді депутати прийняли в першому читанні законопроект Кабміну № 6103 Про внесення змін до Закону "Про житлово-комунальні послуги"

Про це передає Politeka.net з посиланням на "Sud.ua".

Згідно зі змінами в законі повинен не пізніше 1 березня 2022 року провести конкурс з призначення керуючого БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ. Це стосується тільки тих, хто досі не створив ОСББ/ОСББ (об'єднання СПІВВЛАСНИКІВ БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ/ об'єднання співвласників).

У Верховній Раді порадили жителям поквапитися, щоб потім не сталося так, що вони будуть незадоволені призначеною главою.

Заступник міністра розвитку громад і територій Наталія Хоцяновська повідомила, що прийняття цього закону є необхідним, щоб завершити реформу.

Станом на 1 жовтня 2022-го року майже 48 тисяч багатоквартирних будинків живуть за минулим законодавством.

Нагадавши, українців очікують скорочення соціальних відпусток. У Міністерстві економіки опублікували відповідний законопроект.

Термін додаткової відпустки на дітей планують урізати з 10 до 7 днів на рік. Зазначимо, що цю відпустку не можна буде перенести на наступний рік і нею можуть скористатися батьки дитини одночасно. Хоча раніше ним міг скористатися тільки один з батьків.

Раніше повідомлялося, карантин знову посилюють, що і для кого зміниться вже з 26 січня: "кількість госпіталізацій різко збільшилася"

Politeka розповідала, температурні гойдалки і снігопади: погода в лютому готує українцям випробування, яким регіонам не пощастить

Також, нове підвищення пенсій: коли і на скільки зростуть виплати українців