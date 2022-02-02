Про це пише Politeka.net, з посиланням на дані Укргідрометцентру.
Згідно з прогнозом, в середу, 2 лютого, опади повернуться в Україну. Без дожів і снігу буде тільки в декількох центральних і сірчаних регіонах.
Найхолодніше буде на півночі і північному заході України: вдень -1°...+ 2°, а вночі - до -2°...-10°. Тут очікується сніг або мокрий сніг.
Найтепліше традиційно буде на півдні, а також південному заході: вдень до +2°...+8°. Тут очікуються невеликі дощі.
А в центрі та сході вдень коливатиметься від 0° до +3°.
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Також синоптики попередили, що 2 лютого на високогір'ї Закарпатської області та в горах Івано-Франківської, Львівської областей збережеться сніголавинна небезпека (третій рівень).
Погода в Києві в середу, 2 лютого буде хмарною, опадів не передбачається. Температура повітря вдень від 0° до + 2°, вночі -5°...-7°. У столиці очікуються сильні пориви вітру, які сягатимуть 12 м/с.
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