У Національному банку України пояснили, що відбувається зараз на валютному ринку - запевняють, що ситуація вже стабілізувалася.

НБУ підвів підсумки першого тижня лютого, повідомляє прес-служба відомства. Фахівці Нацрегулятора заспокоїли українців: з одного боку втихомирився підвищений попит на валюту, з іншого - зросла пропозиція валюти.

У підсумку, за даними НБУ, за п'ять днів гривня на міжбанківському валютному ринку зміцнилася до 28,11 гривень за один "вічнозелений" з 28,68 грн/дол. минулої п'ятниці.

"На цьому тижні вперше з початку року населення продавало валюти більше, ніж купувало", - йдеться в роз'ясненні.

Відзначається також, що НБУ виходив на ринок не з продажем валюти, як це було протягом січня, а з покупкою - для згладжування коливань.

Раніше ми розповідали, в НБУ назвали причини сплеску, який спостерігався минулого місяця. Так, коливання валюти були переважно пов'язані з психологічним фактором, викликаним погіршенням інформаційного середовища на тлі геополітичної напруги.

Крім того, на скупку бізнесом валюти впливали сезонні фактори, такі як: активізація бюджетних виплат у грудні та високі ціни на енергоносії.

Додамо, за даними НБУ, бізнес у січні погіршив оцінки щодо економічної діяльності своїх підприємств. Про це свідчить індекс очікувань ділової активності, що розраховується Нацрегулятором щомісяця. У січні 2022 року він склав 40,5 в порівнянні з 48,6 в грудні минулого року, що є найменшим значенням за останні 12 місяців.

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