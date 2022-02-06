МОН розробило програму ЗНО, яка не стосується випускників шкіл. Проект документа вже оприлюднений і запропонований для громадського обговорення, яке триватиме до 15 лютого, повідомляє Politeka.net,
Програма створена для перевірки та оцінки профзнань і умінь вчителів початкових класів, і проводиться в рамках сертифікації педагогічних співробітників відповідно до трудових функцій.
Структура програми складена відповідно до трудових функцій, які визначені стандартами: управління освітнім процесом; навчання учнів; взаємодія з учасниками навчального процесу; участь в організації безпечного і здорового середовища в школах.
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У кожному розділі програми є підрозділи, що стосуються професійних даних педагога відповідно до певного професійного стандарту.
Зауваження та пропозиції до проекту програми приймаються в будь-якій формі за адресою електронної пошти: alevtyna.lototska@mon.gov.ua.
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