У Міністерстві освіти й науки України розробили спеціальну програму зі складання зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО, ЗНО) - проєкт надано для громадського обговорення.

МОН розробило програму ЗНО, яка не стосується випускників шкіл. Проект документа вже оприлюднений і запропонований для громадського обговорення, яке триватиме до 15 лютого, повідомляє Politeka.net,

Програма створена для перевірки та оцінки профзнань і умінь вчителів початкових класів, і проводиться в рамках сертифікації педагогічних співробітників відповідно до трудових функцій.

Структура програми складена відповідно до трудових функцій, які визначені стандартами: управління освітнім процесом; навчання учнів; взаємодія з учасниками навчального процесу; участь в організації безпечного і здорового середовища в школах.

У кожному розділі програми є підрозділи, що стосуються професійних даних педагога відповідно до певного професійного стандарту.

Зауваження та пропозиції до проекту програми приймаються в будь-якій формі за адресою електронної пошти: alevtyna.lototska@mon.gov.ua.

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