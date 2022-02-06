6 лютого в Україну прибуло 60 тис. курсів препарату "Молнупіравір", призначеного для лікування COVID-19.

Про це міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив на своїй сторінці в Facebook .

Найближчим часом Міністерство охорони здоров'я розподілить ліки і відправить його в регіони. Препарат призначений для пацієнтів з груп ризику.

До квітня 2022 року в Україну надійдуть ще 240 тис.курсів препарату.

"Молнупіравір" - це противірусний препарат прямої дії, що блокує фермент, потрібний вірусу для відтворення генетичного коду, тим самим запобігає розмноженню вірусу і знижує ризик тяжкого перебігу хвороби.

Препарат випускається американською фармацевтичною компанією Merck Sharp&Dohmeв формі таблеток, не має спеціальних вимог зберігання.

"Молнупіравір" зареєстрований і дозволений до екстреного застосування в США, Японії, Великобританії та інших країнах.

Зазначимо, за добу 5 лютого в Україні зафіксовано 27851 нових підтверджених випадків зараження коронавірусною хворобою-19 (з них дітей – 2597, медпрацівників – 431).

За весь час пандемії в Україні:

захворіло - 4 284 059 осіб;

поправилося-3 676 068 чоловік;

летальних випадків-101 277

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