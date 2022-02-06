Про це міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив на своїй сторінці в Facebook .
Найближчим часом Міністерство охорони здоров'я розподілить ліки і відправить його в регіони. Препарат призначений для пацієнтів з груп ризику.
До квітня 2022 року в Україну надійдуть ще 240 тис.курсів препарату.
"Молнупіравір" - це противірусний препарат прямої дії, що блокує фермент, потрібний вірусу для відтворення генетичного коду, тим самим запобігає розмноженню вірусу і знижує ризик тяжкого перебігу хвороби.
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Препарат випускається американською фармацевтичною компанією Merck Sharp&Dohmeв формі таблеток, не має спеціальних вимог зберігання.
"Молнупіравір" зареєстрований і дозволений до екстреного застосування в США, Японії, Великобританії та інших країнах.
Зазначимо, за добу 5 лютого в Україні зафіксовано 27851 нових підтверджених випадків зараження коронавірусною хворобою-19 (з них дітей – 2597, медпрацівників – 431).
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло - 4 284 059 осіб;
- поправилося-3 676 068 чоловік;
- летальних випадків-101 277
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