Українцям назвали дати магнітних бур в лютому, які будуть дуже потужними, і до яких краще бути готовими заздалегідь.

У лютому буде чотири дні з геомагнітними бурями" червоного " рівня. Як передає Politeka.net, про це йдеться в прогнозі лабораторії рентгенівської астрономії Сонця, ФІАН.

Так, бурі рівня G1 очікуються 10, 11, 13, 14 лютого.

До негативного впливу магнітних бур вразливі за різними даними від 50 до 75% населення Землі.

Магнітні бурі небезпечні в першу чергу для страждаючих артеріальною гіпертонією і гіпотонією, хворобами серця. Саме під час сонячних бур частішають випадки інфарктів, гіпертонічних кризів та інсультів.

Магнітні бурі нерідко супроводжуються головним болем, мігренню, прискореним серцебиттям, безсонням, поганим самопочуттям, зниженим життєвим тонусом, перепадами тиску.

Щоб знизити негативний вплив потрібно дотримуватися максимально здорового способу життя: відмовитися від алкоголю, важкої і шкідливої їжі, віддати перевагу овочам, трав'яним чаям, вживати більше рідини.

Фахівці радять, по можливості більше часу проводити на свіжому повітрі, відмінно підійдуть піші прогулянки. А ось від інтенсивних фізичних навантажень краще відмовитися.

Також в період магнітних бур особливо важливо добре висипатися.

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