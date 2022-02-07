У лютому буде чотири дні з геомагнітними бурями" червоного " рівня. Як передає Politeka.net, про це йдеться в прогнозі лабораторії рентгенівської астрономії Сонця, ФІАН.
Так, бурі рівня G1 очікуються 10, 11, 13, 14 лютого.
До негативного впливу магнітних бур вразливі за різними даними від 50 до 75% населення Землі.
Магнітні бурі небезпечні в першу чергу для страждаючих артеріальною гіпертонією і гіпотонією, хворобами серця. Саме під час сонячних бур частішають випадки інфарктів, гіпертонічних кризів та інсультів.
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Магнітні бурі нерідко супроводжуються головним болем, мігренню, прискореним серцебиттям, безсонням, поганим самопочуттям, зниженим життєвим тонусом, перепадами тиску.
Щоб знизити негативний вплив потрібно дотримуватися максимально здорового способу життя: відмовитися від алкоголю, важкої і шкідливої їжі, віддати перевагу овочам, трав'яним чаям, вживати більше рідини.
Фахівці радять, по можливості більше часу проводити на свіжому повітрі, відмінно підійдуть піші прогулянки. А ось від інтенсивних фізичних навантажень краще відмовитися.
Також в період магнітних бур особливо важливо добре висипатися.
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