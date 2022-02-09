Зірка серіалу "Моя прекрасна няня" Анастасія Заворотнюк продовжує боротися з раком, який вже змінив її до невпізнання.

Про те, в якому стані російська актриса перебуває зараз, повідомляє видання kp.ru з посиланням на її близьких і експерта в галузі молекулярної біології.

Як відомо, останні роки Заворотнюк бореться з раком мозку. Після довгого лікування актриса переїхала в заміський будинок в Підмосков'ї, де за нею доглядає сім'я. З самого початку хвороби зірка перестала з'являтися на публіці. Зараз її тільки зрідка вивозять з дому на процедури в клініку.

Одна з сусідок Заворотнюк розповіла, що нещодавно бачила, як актриса чекала машину на каталці. Жінка розповіла, що знаменитість виглядала помітно поповнілою, а її зовнішність змінилася. При цьому очі артистки залишилися такими, як були, стверджує жінка.

"Її насилу можна впізнати", - поділилася сусідка.

У свою чергу, знайомий сім'ї Заворотнюк Анатолій Демидов розповів, що хвороба сильно позначилася не тільки на фізичному, але і на когнітивному стані актриси. Зараз Анастасія більшу частину часу проводить в колясці, причому сидіти вона не може, тому знаходиться в горизонтальному положенні.

"У неї частково паралізована права частина тіла, вона не може рухатися без сторонньої допомоги і ворушити рукою. Є проблеми із зором, вимовою", - розповів Демидов.

Також Заворотнюк стало складно концентрувати увагу на чомусь, вона здається відчуженою, наче постійно перебуває у прострації.

Демидов додав, що лікарі повідомили рідним актриси, що її хвороба невиліковна, а лікування спрямоване на те, щоб максимально продовжити їй життя.

Член-кореспондент РАН, завлабораторією проліферації клітин Інституту молекулярної біології Петро Чумаков пояснив, що для боротьби з пухлиною мозку актрисі провели операцію, в ході якої видалили велику частину мозку з самою пухлиною і тканинами навколо неї.

Експерт додав, що внаслідок такої хвороби мозкова діяльність не могла залишитися без змін.

Відзначимо, що нещодавно в Мережу потрапило передбачуване свіже фото Заворотнюк, на якому вона напівсиділа поруч з чоловіком в його автомобілі.

Нагадаємо, дочка онкохворої Заворотнюк висловилася про злиті в мережу знімки мами.

Як повідомляла Politeka, у Мережі обговорюють можливе фото хворої на рак Заворотнюк, актрису не впізнати.

Також Politeka писала, що нове випробування наздогнало дочку хворої на рак "Прекрасної няні" Заворотнюк.