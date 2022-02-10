Українцям дозволять витрачати "компенсацію за вакцинацію" на періодичні видання
Те, що громадяни України можуть оплатити підписку на газети/журнали коштами, нарахованими за програмою "єПідтримка", але в онлайн-режимі, якщо зайдуть на офіційну сторінку через національного оператора поштового зв'язку, інформують в "
Зокрема, такі позитивні нововведення передбачені в черговій постанові Кабінету Міністрів України, яка набуде законної сили починаючи з 14-го лютого.
Для того, щоб підписатися на бажані періодичні видання, необхідно зайти в певний розділ на сайті "
- вибрати з доступного переліку цікаву газету / журнал;
- вказати період, на який оформляється підписка, і натиснути на "Додати у кошик";
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- перевірити внесену інформацію, включаючи суму, після чого клацнути на "Оформити";
- на сторінці ввести дані про одержувача(ПІБ/адреса/номер телефону/e-mail), не забувши вказати фізичну адресу доставляння/абонентську скриньку;
- вписати реквізити картки "єПідтримка (номер/термін дії/CVV-код) та оплатити придбання.
Окремо варто зазначити, що про можливість оплати періодичних видань карткою "єПідтримка" одразу у відділенні "Укрпошти" поки невідомо. Крім того, слід врахувати, що заплатити "тисячею за вакцинацію" можна тільки, якщо сума не перевищує 1 000 гривень.
До слова, до цього на "Politeka" писали про те, що у поточному році, українці платитимуть за звичайні хлібобулочні вироби на 35 відсотків більше.
Також раніше ми інформували про те, що на 84-річну пенсіонерку з України, в TikTok підписалося 180 000 користувачів.
А до цього наш портал повідомляли про те, в якому випадку українцям виплатять компенсацію в 1,8 мільйона гривень за отримання антикоронавірусної вакцинації.