Станом на 13 лютого до «жовтої» зони зарахували Полтавську та Харківську області. Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.
А тільки днем раніше в суботу, 12 лютого, показникам "жовтого" рівня відповідала тільки Полтавська область.
За новими даними, в червоній зоні карантинних обмежень знаходяться Закарпатська, Івано-Франківська, Луганська, Рівненська та Хмельницька області. Решта регіонів, разом з Києвом - "помаранчеві".
За добу 12 лютого в Україні зафіксовано 24 518 нових випадків зараження коронавірусом.
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Найбільше нових заражень у Києві (2405), Харківській (2046) та Одеській (1979) областях.
За добу було госпіталізовано 3 935 осіб, летальних випадків-140. Одужали 8 288 осіб.
Нагадаємо, 10 лютого голова міністерства охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що зараз Україна перебуває на піку захворюваності нової хвилі коронавірусу COVID-19.
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