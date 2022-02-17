Так, апарати отримають вакциновані українці старше 60 років. На сьогодні в країні під цю категорію потрапляють 3,5 млн. осіб, які пройшли повну вакцинацію. Про нюанси програми в інтерв'ю виданню "dev.Україна" розповів заступник міністра цифрової трансформації Олексій Вискуб.
Роздачею безкоштовних смартфонів держава хоче залучити ще більшу кількість пенсіонерів до вакцинації проти коронавірусу, а також наблизитися до тотальної цифровізації.
За словами Вискуба, з приводу безкоштовних смартфонів в даний час проходять переговори з компанією Samsung, а також з українськими внутрішніми виробниками. Від однієї компанії надійшла пропозиція зробити спецмодель під це замовлення.
Заступник міністра уточнив, що смартфони повинні обійтися уряду не дорожче за 5 тисяч гривень за один апарат
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Згідно початковим вимогам, в телефонах повинен бути NFC (технологія бездротового зв'язку, яка дозволяє обмінюватися даними на малих відстанях).
"А eSIM ми поки прибрали. Він істотно здорожує закупівлю", - зазначив Вискуб.
Безкоштовний смартфон за вакцинацію не можна буде передарувати або продати. Передбачається, що сім-карта буде прив'язана, наприклад, до IMEI телефону і зареєстрована на паспорт. А номер стане відразу фінансовим номером, прив'язаним до паспорта для мінімізації шахрайства.
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