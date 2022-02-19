Українців попередили про магнітні бурі - потрібно підготуватися людям, особливо тим, хто страждає від хронічних захворювань - розкриті небезпечні дати.

Останній тиждень лютого обіцяє бути складним через погіршення геомагнітної обстановки. Про це свідчать дані Лабораторії рентгенівської астрономії Сонця ФІАН на 27 днів, надані на 27 днів.

20, 21, 22, 24 лютого буде реєструватися збуджена буря з жовтим рівнем - вона вважається слабкою G1.

А 23 лютого прогнозується червоний рівень магнітної бурі. У цей день особливо потрібно бути обережними людям з хронічними захворюваннями.

Березень також обіцяє бути не особливо спокійним. 3, 11 і 12 березня очікується збудження магнітосфери, а 4 березня - магнітна буря.

Фахівці рекомендують особливо берегтися в ці дні. Основні симптоми: головний біль, перепади тиску, втрата апетиту, загострення хронічних захворювань і так далі, загрожують і літнім людям.

Лікарі рекомендують висипатися, зменшити фізичне і психоемоційне навантаження, і частіше бувати на свіже повітря.

Людям з хронічними захворюваннями потрібно відпочивати й поменше переживати, і обов'язково про всяк випадок носити з собою необхідні ліки.

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