Під час селекторної наради 21 лютого прем'єр-міністр Денис Шмигаль дав завдання Міністерству охорони здоров'я України проаналізувати епідемічну ситуацію в країні і при необхідності розглянути можливість їх ослаблення обмежень після 31 Березня, повідомляти Урядовий портал.
"Низка європейських країн вже послаблює карантинні заходи для туристичних поїздок. У березні, за прогнозами, ми вийдемо на стабілізацію епідемічної ситуації. Тому повинні зараз напрацювати нові рішення на весняно-літній період", - заявив глава Кабміну.
У разі прийняття рішення нові обмеження діятимуть після 31 березня в "помаранчевих" і "зелених" зонах.
Зазначимо, за даними МОЗ, за добу 20 лютого в Україні зафіксовано 13 562 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. При цьому госпіталізовано – 1 886 осіб; летальних випадків – 127; поправилося-13 904 людини.
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