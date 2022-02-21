Уряд може послабити карантинні обмеження в Україні незабаром.

Під час селекторної наради 21 лютого прем'єр-міністр Денис Шмигаль дав завдання Міністерству охорони здоров'я України проаналізувати епідемічну ситуацію в країні і при необхідності розглянути можливість їх ослаблення обмежень після 31 Березня, повідомляти Урядовий портал.

"Низка європейських країн вже послаблює карантинні заходи для туристичних поїздок. У березні, за прогнозами, ми вийдемо на стабілізацію епідемічної ситуації. Тому повинні зараз напрацювати нові рішення на весняно-літній період", - заявив глава Кабміну.

У разі прийняття рішення нові обмеження діятимуть після 31 березня в "помаранчевих" і "зелених" зонах.

Зазначимо, за даними МОЗ, за добу 20 лютого в Україні зафіксовано 13 562 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. При цьому госпіталізовано – 1 886 осіб; летальних випадків – 127; поправилося-13 904 людини.

Нагадаємо, COVID-19 викликав у маленької Українки параліч: "не могла тримати навіть вилку"

Як повідомляла Politeka, «ковидну " тисячу можна буде отримати готівкою: кому і коли обіцяють виплатити

Також Politeka писала, щоМОЗ попередило українців про нове карантинне зонування: пік захворюваності коронавірусом