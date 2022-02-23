Про намір змінити держбюджет заявила голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк. За її словами, на потреби оборони хочуть виділити 36,5 мільярдів гривень.
Зокрема, найбільша стаття витрат - 21 млрд грн. - торкнеться грошового забезпечення військовослужбовців Збройних сил України та Державної спеціальної служби транспорту. Ще 6,46 млрд грн. планується витратити на озброєння.
Крім того планується виділити:
- 1,4 млрд грн. на закупівлю паливно-мастильних матеріалів;
- 1,15 млрд грн. на сили ТРО;
- 3,73 млрд грн. на закупівлю засобів індивідуального захисту;
- 1,5 млрд грн. на закупівлю послуг з організації харчування;
- 0,21 млрд грн. на закупівлю сухих пайків;
- 1 млрд грн. на закупівлю предметів речового майна.
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За інформацією Шуляк, шляхи наповнення бюджету на ці потреби - рента з компаній, що працюють у сфері видобутку газу, перевиконання бюджету в січні-лютому і можлива зовнішня допомога.
"Також повинні передбачити в бюджеті кошти на резервістів, і Міноборони вже дало розрахунки – там близько 2 млрд на місяць", - додала очільниця "СН".
Крім того, вже реєструються і незабаром можуть потрапити на розгляд парламенту законопроекти про зміни до бюджетного кодексу, за якими уряд зможе оперативно розпоряджатися коштами на потреби армії.
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