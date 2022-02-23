У Верховній Раді планують внести зміни до державного бюджету на 2022 рік, щоб спрямувати виділені кошти на оборону України.

Про намір змінити держбюджет заявила голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк. За її словами, на потреби оборони хочуть виділити 36,5 мільярдів гривень.

Зокрема, найбільша стаття витрат - 21 млрд грн. - торкнеться грошового забезпечення військовослужбовців Збройних сил України та Державної спеціальної служби транспорту. Ще 6,46 млрд грн. планується витратити на озброєння.

Крім того планується виділити:

1,4 млрд грн. на закупівлю паливно-мастильних матеріалів;

1,15 млрд грн. на сили ТРО;

3,73 млрд грн. на закупівлю засобів індивідуального захисту;

1,5 млрд грн. на закупівлю послуг з організації харчування;

0,21 млрд грн. на закупівлю сухих пайків;

1 млрд грн. на закупівлю предметів речового майна.

За інформацією Шуляк, шляхи наповнення бюджету на ці потреби - рента з компаній, що працюють у сфері видобутку газу, перевиконання бюджету в січні-лютому і можлива зовнішня допомога.

"Також повинні передбачити в бюджеті кошти на резервістів, і Міноборони вже дало розрахунки – там близько 2 млрд на місяць", - додала очільниця "СН".

Крім того, вже реєструються і незабаром можуть потрапити на розгляд парламенту законопроекти про зміни до бюджетного кодексу, за якими уряд зможе оперативно розпоряджатися коштами на потреби армії.

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