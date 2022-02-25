Так, згідно з інформацією прес-центру МВС, за добу внаслідок обстрілів російських окупантів загинуло дві дитини.
"В Україні до цього моменту загинуло двоє дітей, на жаль. І це вина тільки Російської Федерації. Також росіяни кажуть, що не стріляють по цивільних об'єктах - 33 цивільних об'єкти були обстріляні за цю добу. Росіяни стріляють по цивільних об'єктах і вбивають мирних жителів", - заявив Денисенко.
За словами спікера МВС, ключовою проблемою сьогоднішнього дня, якщо говорити про центр України, залишається оборона Києва.
"Є іформація, що великі колони РФ рухаються з боку Чернігівської області, смт Іванків до Києва. Сьогодні наше завдання не дати окупантам прорватися до столиці України", - зазначив Денисенко.
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Крім того, він повідомив про складну ситуацію на півдні України, окупанти атакували прикордонні пункти на Азовському морі. Також тривають запеклі бої в Сумській області.
Денисенко в черговий раз закликав українців не піддаватися паніці та не довіряти інформації з сумнівних джерел. Зокрема, в Мережі з'явилася дезінформація про те, що в Дніпрі відключать світло. Офіційні джерела цього не підтверджують.
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