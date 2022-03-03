Компанія Укрзалізниця, яка евакуює громадян з небезпечних міст та населених пунктів, шукає волонтерів.

Українська Вокзальна компанія шукає волонтерів та просто небайдужих людей. Потяги курсують безперервно, рук не вистачає, тому дуже необхідна допомога.

Про це 3 березня повідомили в "Укрзалізниці".

Що потрібно робити?

Заклеїти вікна на всіх діючих вокзалах України для мінімізації ран гострими уламками в разі вибухів. В умовах вибухів і стрільби скляні вікна можуть становити додаткову небезпеку. Потрібні волонтери, які можуть заклеїти скляні вікна на вокзалах. Увага, потрібно буде виконати роботи на висоті, адже в деяких приміщеннях вокзалів висота стель може досягати 10 метрів. На всіх діючих вокзалах країни потрібно підготувати і розклеїти інструкції щодо дій громадян при вибухах. Тут не потрібно пояснювати нічого. Привозити і завантажувати в поїзд питну воду та їжу на залізничних станціях: Івано-Франківськ, Чернівці, Ужгород, Львів, Ковель, Одеса, Запоріжжя, Лиман, Костянтинівка, Дніпро, Кривий Ріг, Київ, Харків, Хмельницький, Бердичів та Вінниця.

Будь ласка, всі, хто може допомогти залізниці — звертайтеся до координаторів УЗ за телефонами:

+ 38 (097) 307-79-08 Наталія;

+ 38 (097) 851-10-71 Олена.

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