Японія нагадала про територіальні претензії до Російської Федерації

Про те, що в Токіо скористалися ситуацією, і зробили відповідну заяву щодо Курил, які були окуповані СРСР ще в 1945-му році, але так й не було укладено ніяких домовленостей про ці острови, випливає з заяви прем'єр-міністра Японії, Фуміо Кісіда, зробленої в минулий понеділок, 7-го березня, пишуть місцеві видання " JIJI " і " Yomiuri ".

Зокрема, Кісіда вважає північну та південну частини Курильських островів - "територією, над якою Японія має суверенітет".

Варто відзначити, що за останні роки, згадуючи Курили, влада Японії намагалася утримуватися від жорстокого формулювання про "споконвічні території". Однак на 12-й день війни Росії з Україною, в Токіо вирішили публічно повернутися до давно невирішеного питання.

Для Японії зазначені острови, все ще є "Північними територіями", тобто давнім предметом суперечки з Кремлем. Радянський Союз окупував японські землі в 1945-му році, практично у фіналі Другої світової війни, і Росія, як і раніше, утримує їх під своїм прямим контролем.

До слова, до цього на "Politeka" писали про те, що російські окупанти атакують гуманітарний коридор під Маріуполем.

Також раніше ми інформували про те, що РФ не зупиниться на Україні, і спробує напасти на країни Балтії.

А до цього наш портал повідомляли про те, що НАТО більше не в пріоритетах в України, Зеленський "охолов".