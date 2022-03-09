Як пише Politeka.net, з посиланням на Центр протидії дезінформації при РНБО, ще ряд світових компаній і відомих брендів заявили, що припиняють роботу в Росії і надання послуг російським користувачам.
- Starbucks закриває кав'ярні.
- Mcdonald's закриває всі свої 850 ресторанів. Без роботи може залишитися більше 60.000 співробітників.
- KFC і Pizza Hut припиняють інвестиції і розвиток, але Ресторани поки працюють. В результаті закриття KFC в Росії без роботи можуть залишитися більше 40.000 співробітників.
- Netflix розіслав російським користувачам листи ануляції підписок.
- Журнали GQ, Vogue, Tatler, Glamour, AD припиняють діяльність.
- L'oreal закриває магазини.
- Lamborghini зупиняє діяльність.
- Ferrari відмовляється виробляти машини для РФ.
- Cropp, House Brand, Helly Hansen і Sinsay закривають онлайн-магазини.
- Виробник шин Continental зупиняє бізнес в Росії.
"Країни світу і міжнародні організації ввели вже 5 800 різних видів обмежень проти РФ. Таким чином, Росія стала країною №1 у світі, проти якої введено більше санкцій", - йдеться в повідомленні ЦПД при РНБО.
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