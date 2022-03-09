Ще ряд світових компаній і брендів заявили, що припиняють свою роботу і перестають співпрацювати з Російською Федерацією.

Як пише Politeka.net, з посиланням на Центр протидії дезінформації при РНБО, ще ряд світових компаній і відомих брендів заявили, що припиняють роботу в Росії і надання послуг російським користувачам.

Starbucks закриває кав'ярні.

Mcdonald's закриває всі свої 850 ресторанів. Без роботи може залишитися більше 60.000 співробітників.

KFC і Pizza Hut припиняють інвестиції і розвиток, але Ресторани поки працюють. В результаті закриття KFC в Росії без роботи можуть залишитися більше 40.000 співробітників.

Netflix розіслав російським користувачам листи ануляції підписок.

Журнали GQ, Vogue, Tatler, Glamour, AD припиняють діяльність.

L'oreal закриває магазини.

Lamborghini зупиняє діяльність.

Ferrari відмовляється виробляти машини для РФ.

Cropp, House Brand, Helly Hansen і Sinsay закривають онлайн-магазини.

Виробник шин Continental зупиняє бізнес в Росії.

"Країни світу і міжнародні організації ввели вже 5 800 різних видів обмежень проти РФ. Таким чином, Росія стала країною №1 у світі, проти якої введено більше санкцій", - йдеться в повідомленні ЦПД при РНБО.

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