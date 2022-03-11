Російські військові вперше з вторгнення в Україну 24 лютого вдарили по Луцьку, також обстріляли Дніпро та Івано-Франківськ. Тим часом Європа і США готують нову допомогу Україні і посилення санкцій проти РФ.

Обстріл у Луцьку

11 березня перше за час російського вторгення пролунали вибухи у Луцьку. Під обстріл орієнтовно о 5:45 потрапив аеродром. Про це повідомляє губернатор Волинської області Юрій Погуляйко. Згодом в Волинській ОДА додали, що внаслідок вибухів на аеродромі поблизу Луцька, за попередньою інформацією, жертв немає. Наразі ліквідовується пожежа.

Також зв‘язку з вибухами тепловики тимчасово призупинили роботу двох котелень на вулицях Карбишева та Арцеулова. Відновлення роботи котелень - після стабілізації ситуації.

Авіаудари по Дніпру

11 березня близько 06:10 у Новокодатському районі Дніпра сталося три авіаудари по місту, а саме: потрапляння поблизу дитячого садка та багатоквартирного житлового будинку та потрапляння до двоповерхової взуттєвої фабрики з подальшим горінням. Попередньо 1 особа загинула.

Авіаудари поІвано-Франківську

Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків підтвердив, що у місті були вибухи. На місці працють спеціалісти ДСНС.

У районі аеропорту тимчасово обмежили рух транспорту.

Жителям мікрорайону Опришівців, Крихівців та іншим радять за можливості покинути район аеропорту.

Також жителів міста закликали на знімати авіаудари та не викладати кадри в мережі.

Допомога Україні

Сенат Конгресу США схвалив виділення Україні та іншим східноєвропейським країнам 13,6 мільярда доларів термінової допомоги. Тепер цю ініціативу має підписати президент Байден, інформує Independent.

Частину цієї суми витратять на озброєння та оснащення України, а також на витрати Пентагону на відправку американських військ в інші країни Східної Європи.

Решта суми включає гуманітарну та економічну допомогу, зміцнення оборони союзників у регіоні, захист їхньої енергетичної безпеки та потреб у кібербезпеці.

Нові санкції проти РФ

Країни Групи семи (G7) готуються найближчим часом запровадити новий пакет санкцій щодо Росії у зв’язку з російською військовою операцією в Україні. Про це 10 березня заявила глава МЗС Великої Британії Ліз Трасс, виступаючи в Атлантичній раді у Вашингтоні, не уточнивши, про які заходи може йтися.

Глава Форін-офісу зазначила, що рестрикції щодо Москви спрямовані на «ослаблення російської економіки».

Трас додала, що своїми діями західні країни мають намір позбавити російське керівництво можливості фінансувати свою військову машину. Керівник британського зовнішньополітичного відомства висловила думку, що економіка РФ вже "серйозно постраждала" внаслідок санкційного тиску G7. Також вона закликала інші країни приєднатися до обмежувальних заходів проти Росії.

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