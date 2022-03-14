Не дожив до ще одного дня народження рівно 7 днів.

Пішов з життя відомий актор Вільям Херт, який останнім часом став зіркою "Marvel"

Про трагічну новину, що стосується причин раптової смерті актора, виданню " Deadline ", повідомив син Вільяма Херта.

Як стало відомо, Вільяму був тільки 71 рік, і смерть наздогнала його цієї неділі, 13-го березня. Актор з 2018-го року страждав від раку передміхурової залози, який пізніше, через метастаз, що поширилися, перейшов і на кісткову тканину.

Особлива трагедія в тому, що Херт рівно тиждень не дожив до своїх 72 років, які його сім'я планувала відзначити 20-го березня. Втім, як повідомляють члени сім'ї актора, Вільям пішов з життя уві сні, не страждаючи будь-якими болями, і з ним в цей сумний момент перебували тільки найближчі люди.

Нагадаємо - дебют Херта в кіно відбувся в 1980-му році: після його гри в "спеці тіла"(1981-й рік), актора стали сприймати як якийсь секс-символ. Втім, найбільшу популярність Херт знайшов після того, як зіграв гея-ув'язненого, в драмі "поцілунок жінки-павука"(1985-й рік), за яку удостоївся нагородження преміями "Оскар" і BAFTA, і отримав приз "Каннського кінофестивалю" як найкращий актор.

Пізніше Херта безліч разів висували на" Оскар": за фільми "Діти Малого бога"(1986-й рік), "Теленовини"(1987-й рік) і "Виправдана жорстокість"(2005-й рік).

З приходом 21-го століття, нову хвилю популярності Вільяму принесли зйомки в серії фільмів від студії "Marvel": роль Тадеуша Росса в "Неймовірному Халку", "Першому меснику: Протистояння", "Месниках: Війна нескінченності", "Месниках: фінал" і "Чорній Вдові".

До слова, до цього на "Politeka" писали про те, що відомий український актор показав, як тепер виглядає квартира в його будинку.

Також раніше ми інформували про те, що мама відомого українського актора благає про допомогу.

А до цього наш портал повідомляли про те, що Пономарьов і Влад Яма "потролили" вимоги РФ до України.