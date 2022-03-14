Пішов з життя відомий актор Вільям Херт, який останнім часом став зіркою "Marvel"

Про трагічну новину, що стосується причин раптової смерті актора, виданню "Deadline", повідомив син Вільяма Херта.

Як стало відомо, Вільяму був тільки 71 рік, і смерть наздогнала його цієї неділі, 13-го березня. Актор з 2018-го року страждав від раку передміхурової залози, який пізніше, через метастаз, що поширилися, перейшов і на кісткову тканину.

Особлива трагедія в тому, що Херт рівно тиждень не дожив до своїх 72 років, які його сім'я планувала відзначити 20-го березня. Втім, як повідомляють члени сім'ї актора, Вільям пішов з життя уві сні, не страждаючи будь-якими болями, і з ним в цей сумний момент перебували тільки найближчі люди.

Нагадаємо - дебют Херта в кіно відбувся в 1980-му році: після його гри в "спеці тіла"(1981-й рік), актора стали сприймати як якийсь секс-символ. Втім, найбільшу популярність Херт знайшов після того, як зіграв гея-ув'язненого, в драмі "поцілунок жінки-павука"(1985-й рік), за яку удостоївся нагородження преміями "Оскар" і BAFTA, і отримав приз "Каннського кінофестивалю" як найкращий актор.

Популярні новини зараз

«Ласкаво просимо в пекло»: ЗСУ знищили російський винищувач над Чорним морем

Окупанти відмовляються виконувати накази начальства: у Генштабі ЗСУ розкрили подробиці

ГУР Міноборони України оприлюднив нові втрати окупантів: "Найбільше підбили..."

Війська РФ змінили тактику після невдалого захоплення міст: "Намагаються закріпитися на рубежах"

Андрій Данилко публічно поставив на місце нахабу: "Аріночка, краще б ваш тато..."
Показати ще

Пізніше Херта безліч разів висували на" Оскар": за фільми "Діти Малого бога"(1986-й рік), "Теленовини"(1987-й рік) і "Виправдана жорстокість"(2005-й рік).

З приходом 21-го століття, нову хвилю популярності Вільяму принесли зйомки в серії фільмів від студії "Marvel": роль Тадеуша Росса в "Неймовірному Халку", "Першому меснику: Протистояння", "Месниках: Війна нескінченності", "Месниках: фінал" і "Чорній Вдові".

До слова, до цього на "Politeka" писали про те, що відомий український актор показав, як тепер виглядає квартира в його будинку.

Також раніше ми інформували про те, що мама відомого українського актора благає про допомогу.

А до цього наш портал повідомляли про те, що Пономарьов і Влад Яма "потролили" вимоги РФ до України.